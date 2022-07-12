Гимнастка Шишмакова рассказала о режиме питания во время спортивной карьеры

Трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Анастасия Шишмакова рассказала о режиме питания во время спортивной карьеры.

— Гимнастика — очень суровый вид спорта в плане контроля веса и питания. Как у тебя обстояли с этим дела?

— Когда я тренировалась в составе сборной, нас очень сильно контролировали. Взвешивали по два раза в день, мы могли ничего не есть, постоянно ходили в баню, чтобы сгонять жидкость, лишь бы на весах не было лишних 100 г. Даже эти лишние 100 г — и могли выгнать из сборной. Для меня это было очень тяжело. Мне всегда говорили следить за весом, всегда понижали норму. Получается, у меня норма была ниже, чем у остальных девочек, хотя я была почти самая высокая.

Когда я закончила, первое время было очень тяжело. Я столкнулась со многими проблемами. Во-первых, я ушла из спорта из-за сложностей со здоровьем — были проблемы с почками. Потом начались проблемы с гормональным фоном, стресс. Были моменты, когда это все заедалось. Тогда я на какой-то период очень сильно поправилась. Месяц вообще не выходила из дома, не могла смотреть на себя в зеркало. Мне казалось, что я выгляжу ужасно. Я от всех отстранилась, жила в своем мире, выходила из дома только к врачам на обследования. Со временем я поняла, что в плане еды мне никто и ничего не запрещает, наладила свой гормональный фон. У меня пришло понимание, что запретов в еде нет, и я в ней не нуждаюсь в больших количествах. Сейчас я пришла к моменту, что в основном питаюсь правильно плюс у меня диета из-за болезни почек, — цитирует спортсменку Sport24.