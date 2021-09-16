Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада
Новости   //    Художественная гимнастика

Гимнастка Севастьянова призвала стереть с лица земли Фарерские острова за убийства дельфинов

18:20
Сторис Каролины Севастьяновой. Фото Instagram Сторис Каролины Севастьяновой. Фото Instagram Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Сторис Каролины Севастьяновой. Фото Instagram
Теги:

Российская гимнастка Каролина Севастьянова возмущена тем, что происходит на Фарерских островах. Девушка призвала стереть с лица земли острова за то, что там было убито более 1400 дельфинов.

В совем Instagram Севастьянова опубликовала ряд сторис на эту тему.

«Я надеюсь, что эти люди отправятся в ад как можно скорее», — написала гимнастка, приложив скрин с информацией о количестве убитых дельфинов.

«Что с этим миром не так? Откуда такая жестокость? 1428 прекрасных дельфинов убито из-за какой-то отвратительной традиции. И эти люди делают это каждый год. Очень надеюсь, что этих людей с их «традицией» сотрут с лица земли», — добавила девушка.

Сторис Каролины Севастьяновой. Фото Instagram
Сторис Каролины Севастьяновой. Фото Instagram
Сторис Каролины Севастьяновой. Фото Instagram
Сторис Каролины Севастьяновой. Фото Instagram

12 сентября на Фарерских островах люди загнали стаю дельфинов в самый большой фьорд на территории Северной Атлантики, после чего зарезали их ножом и вытащили туши на берег. Мясо дельфинов раздали местным жителям для употребления.

Охота на дельфинов - традиция, которая практикуется на удаленных Фарерских островах на протяжении сотен лет. Однако масштабы убийства на пляже Скалаботнур шокировали многих местных жителей и даже вызвали критику со стороны групп, причастных к этой практике.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

Тихонов и Ларсен пропустят матч «Салавата Юлаева» против «Куньлуня»
«Локомотив» сообщил о требованиях по допуску болельщиков на матч с «Марселем»
Руди Гарсия считает, что Месси, Мбаппе и Неймару не хватало владения мячом в матче с «Брюгге»
Безумие 70-х: 240-килограммовый рестлер выкинул соперника Мохаммеда Али за канаты, а потом началась драка
Кардиотренировки или силовые тренировки — что лучше для организма?
vs
2
Офсайд