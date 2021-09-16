Гимнастка Севастьянова призвала стереть с лица земли Фарерские острова за убийства дельфинов
Российская гимнастка Каролина Севастьянова возмущена тем, что происходит на Фарерских островах. Девушка призвала стереть с лица земли острова за то, что там было убито более 1400 дельфинов.
В совем Instagram Севастьянова опубликовала ряд сторис на эту тему.
«Я надеюсь, что эти люди отправятся в ад как можно скорее», — написала гимнастка, приложив скрин с информацией о количестве убитых дельфинов.
«Что с этим миром не так? Откуда такая жестокость? 1428 прекрасных дельфинов убито из-за какой-то отвратительной традиции. И эти люди делают это каждый год. Очень надеюсь, что этих людей с их «традицией» сотрут с лица земли», — добавила девушка.
12 сентября на Фарерских островах люди загнали стаю дельфинов в самый большой фьорд на территории Северной Атлантики, после чего зарезали их ножом и вытащили туши на берег. Мясо дельфинов раздали местным жителям для употребления.
Охота на дельфинов - традиция, которая практикуется на удаленных Фарерских островах на протяжении сотен лет. Однако масштабы убийства на пляже Скалаботнур шокировали многих местных жителей и даже вызвали критику со стороны групп, причастных к этой практике.
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