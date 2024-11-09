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Сегодня, 16:34

Гимнастка Семенова планирует выступать за Армению

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Чемпионка мира по художественной гимнастике 2014 года в составе сборной России Александра Семенова готовится выступать за сборную Армении.

Об этом сообщила мать и тренер спортсменки Виктория Текель.

«Александра собирается выступить за Армению, она уже достаточно возрастная спортсменка, и ей, конечно, очень хочется опять участвовать в международных соревнованиях. Она также намерена продолжать выступать на внутрироссийских стартах и проводить в Великом Новгороде соревнования своего имени. Выступления за Армению никак не помешают этому и не отразятся на ее деятельности по популяризации художественной гимнастики в нашей стране», — приводит слова Текель ТАСС.

26-летняя Семенова в 2014 году стала чемпионкой мира в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя лентами. В том же году она завоевала две золотые и одну серебряную медаль на чемпионате Европы.

Источник: ТАСС
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