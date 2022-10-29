Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада Небесная грация
Главная
Художественная гимнастика

Сегодня, 09:14

Гимнастка Полстяная объявила о завершении карьеры из-за ситуации со сборной Латвии

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Елизавета Полстяная.
Фото Global Look Press

Гимнастка Елизавета Полстяная, выступавшая за сборную Латвии, объявила о завершении карьеры.

«Я официально объявляю о завершении карьеры, это решение я приняла давно, но смогла выложить только сегодня. Конечно, основная причина произошедшего — мое исключение из сборной Латвии, в спорте ничего загадывать нельзя, но у меня был план подготовки к отбору на Олимпиаду в Париже. Чемпионат Европы был моим последним стартом ,где я еще представляла Латвию, после августа я уже нигде не выступала, поддерживала форму, надеясь на какое-то решение.

За сборную России я выступать не планировала, потому что здесь новые правила в нашем виде спорта, совсем другая система, плюс очень много нюансов с переходом в другую сборную после того, как ты выступал за страну на чемпионатах мира и Европы. Поэтому не обращалась о переходе во всероссийскую федерацию», — приводит слова Полстяной ТАСС.

Также Полстяная рассказала, что уже начала тренерскую работу в спортивном клубе.

19-летняя спортсменка родилась в России, однако последние 4 года выступала за латвийскую сборную. Из-за политической ситуации Латвия отказалась финансировать спортсменку для участия в международных соревнованиях. Также национальная федерация требовала от Полстяной отказаться от российского гражданства.

 
Елизавета Полстяная. Русская гимнастка отказалась выступать за Латвию за свой счет. Завершение скандала с Полстяной

 

Источник: https://tass.ru/sport/16192067
1
Читайте также
«Головин — это катастрофа!» Что пишут во Франции про российского футболиста
Кузьменко и Михеев набрали по два очка в матче против «Питтсбурга»
СМИ указали на изменение риторики Запада в отношении России
Кличко попросил Запад отправить Украине оружие и одеяла
Британцы восхитились словами Путина о Лиз Трасс
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Винер прокомментировала заявление главы FIG о допуске делегации из России на конгресс организации
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости