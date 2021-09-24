Гимнастка Мамун прокатилась по гоночной трассе в Сочи

Российская гимнастка Маргарита Мамун в своем Instagram сообщила, что проехала по трассе автодрома в Сочи.

Девушка опубликовала фотографию с гоночной трассы.

«Мы ехали по гоночной трассе! По той, где уже сегодня стартовали пилоты F1! Почти 300 км/час и в дождь! Спасибо, «Сочи Автодром», это было просто невероятно!» — подписала снимок Мамун.

«Гран-при России» на трассе «Сочи Автодром» проходит с 24 по 26 сентября. Мазепин.