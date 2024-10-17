Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада Небесная грация
Главная
Художественная гимнастика

Сегодня, 14:55

Полякова рассказала, как в детстве расстроилась 3-му месту: «Мне подарили куклу, но я стою вся зареванная»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Трехкратная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Ксения Полякова поделилась воспоминаниями о своих первых шагах в спорте.

«В три года врач-ортопед рекомендовал отдать в балет или гимнастику. Папа выбрал гимнастику. Мне все очень нравилось, что-то получалось. Ближе к четырем годам тренер сказал, что у меня есть данные, можно заниматься более профессионально. Папа загорелся этой идеей, и так я попала к своему первому тренеру», — приводит Sport24 слова Поляковой.

Также гимнастка рассказала о своих первых соревнованиях.

«Через полгода был уже первый турнир — на Новый год. Я заняла третье место и очень расстроилась. До сих пор есть фотография: мне подарили куклу, но я стою вся зареванная, потому что хотела первое место. В шесть лет меня передали Евгении Геннадьевне Лысенко. С ней у меня начались большие успехи», — добавила она.

Полякова начала заниматься гимнастикой в самарской СДЮСШОР № 5 сначала у Ксении Рябовой-Чугуновой, затем у Елены Лысенко и Ирины Сергеевой. В 2012 году она переехала в Москву. Ее нынешним тренером является известная гимнастка Амина Зарипова.

Источник: Sport24
Художественная гимнастика
Читайте также
Умер экс-участник One Direction Лиам Пейн. Что известно
Мбаппе грозит до 10 лет за изнасилование, обнаружена его переписка с потерпевшей. Раскрыты подробности дела звезды «Реала»
Депутат Милонов возмутился решением певца SHAMAN о регистрации марки «Я русский»
Худайбердиева — о разводе с мужем в 20 лет: «Случилось так, как случилось»
Мбаппе обвинили в изнасиловании и уличили в проблемах с алкоголем
Штаб Трампа назвал катастрофой интервью Харрис телеканалу Fox News
Популярное видео
Уедет ли Иван Рябкин из «Динамо» в США?
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Вадим Шипачев сыграл 1000-й матч
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Спартак» разгромлен «Динамо», «Магнитка» — «Ак Барсом»
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя»
У 17-летнего суперталанта Ивана Рябкина — проблемы
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости