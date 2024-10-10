Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада Небесная грация
Главная
Художественная гимнастика

10 октября, 20:36

Гимнастка Крамаренко рассказала, что мотивирует ее продолжать карьеру

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Лидер сборной России по художественной гимнастике Лала Крамаренко рассказала, в чем находит мотивацию продолжать карьеру, несмотря на отстранение российских спортсменов от международных стартов.

«Наверное, дети, которые смотрят на меня и стремятся становиться спортсменками высокого уровня. Не только такой, как я, но и такими, как выдающиеся гимнастки: Рита Мамун, Яна Кудрявцева, Александра Солдатова и Алина Кабаева. Продолжаю работать ради детей, зрителей, их отдачи, ради того, что они приходят на соревнования, смотрят, поддерживают меня и болеют. Ради моей семьи, ради Ирины Александровны, которая столько в меня вложила. Конечно же, благодаря ей я в спорте и получаю такие эмоции. Наверное, если бы не Ирина Александровна и мои личные тренеры, ничего бы не было сейчас», — приводит слова Крамаренко Sport24.

Источник: Sport24
Лала Крамаренко
Художественная гимнастика
Читайте также
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Экс-футболиста «Локомотива» Алиева объявили в розыск в России
Головин раскрыл, зачем прилетел из Монако. Что происходит в сборной России
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Бетербиев и Бивол проведут бой в ночь на 13 октября в Эр-Рияде
Популярное видео
Антон Курьянов оставил пост генменеджера «Авангарда»
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Шестеркин отказался от контракта на 88 миллионов долларов
«Юта» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Будущее Серебрякова, Ротенберг наехал на КХЛ, 0:11 ЦСКА
Заврагин из «Сочи» заменит Серебрякова в СКА?
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
История с вратарями Никитой Серебряковым и Иваном Просветовым
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
Перестановки в руководстве «Авангарда»
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости