Гимнастка Донскова считает, что Винер вывела на новый уровень групповые упражнения

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2012 года в групповых упражнениях Ульяна Донскова заявила, что президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер вывела на новый уровень групповые упражнения, благодаря чему этот вид программы стал популярнее.

«Групповые упражнения за последние годы стали намного популярнее во многом благодаря Ирине Александровне Винер, когда она взяла команду, в которой я стояла, и вывела групповые упражнения на совершенно другой уровень. Можно сравнить даже упражнения, которые были за год до Олимпийских игр, где выходила наша команда, и через год, когда мы выходили на Олимпиаду, — это небо и земля. Десять лет назад никто и не знал, что в художественной гимнастике есть еще и групповые упражнения, сейчас об этом знают все, здорово, что наш спорт так развивается, что знают и групповые, и индивидуальные упражнения», — приводит слова Донсковой ТАСС.