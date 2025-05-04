Художественная гимнастика
4 мая, 19:34

Гимнастка Борисова стала лучшей в двух упражнениях на этапе Кубка сильнейших

Алина Савинова

Гимнастика Мария Борисова выиграла упражнения с булавами и лентой на этапе Кубка сильнейших в Москве.

В финале упражнений с булавами 18-летняя спортсменка набрала 28,80 балла. Второй стала Владислава Шаронова (28,50), третьей — белоруска Алина Речкина (27,65).

В упражнениях с лентами Борисова заняла первое место с результатом 30,80 балла. На второй позиции расположилась Ульяна Янус (29,10). Тройку замкнула Речкина (27,20).

Мария Борисова.Борисова выиграла с новой программой. Поднялась на первую строчку с седьмого места

В финале упражнений с обручем лучший результат показала Варвара Топорова (29,45). Второе место у Шароновой (26,90), третье — у Николь Леута из Белоруссии (26,50). В упражнениях с мячом победила Янус (27,20). Призерами стали болгарка Эльвира Краснобаева (27,05) и Речкина (26,85).

Мария Борисова
Художественная гимнастика
Мария Борисова победила в многоборье на первом этапе Кубка сильнейших в Москве

Бывшей гимнастке Веденеевой вернули спортивное гражданство России

