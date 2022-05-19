Гимнастка Арина Аверина победила в многоборье на международном турнире в Красноярске

Многократная чемпионка мира и Европы Арина Аверина заняла первое место в личном многоборье на международном турнире по художественной гимнастике в Красноярске.

После выступлений с четырьмя снарядами Арина получила 138,65 балла. Второе место заняла ее сестра Дина (134,00 балла), третьей стала гимнастка из Армении Сильва Саргсян (122,45).

До турнира в Красноярске последний раз сестры Аверины участвовали в соревнованиях в начале марта. Тогда Дина выиграла личное многоборье, опередив Арину и Лалу Крамаренко.