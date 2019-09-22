Евгения Леванова: «Собой довольна процентов на 60-70»

Евгения Леванова, вместе со сборной России выигравшая в последний день чемпионата мира в Баку золото и бронзу, прокомментировала свое выступление. Россиянки в групповых упражнениях с пятью мячами взяли бронзу, победила Япония. В упражнениях с булавами и обручами Россия завоевала золото.

— Ирина Винер сказала, что вы оправдали доверие, хотя попали в состав команды за две недели до старта турнира. Ваше мнение?

— На самом деле, сама собой полностью никогда не довольна, всегда есть мелкие недочеты и ошибки, — сказала Леванова. — Может, вы их даже не видите, но мы в команде знаем, что случилось. И я сама знаю. В целом, своим выступлением довольна процентов на 60-70. (Антон Бабошин)