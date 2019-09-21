Евгения Леванова: «Счастливы победе, но впереди еще два финала»

Россиянка Евгения Леванова, ставшая чемпионкой мира в групповом многоборье на турнире, который проходит в Баку, сказала, что включение в команду за две недели до старта стало для нее неожиданностью.

— Мы счастливы, что все так закончилось, — отметила Леванова. — Но это еще не конец турнира, завтра предстоят выступления, финалы в двух отдельных видах. Поэтому нельзя расслабляться, надо работать.



— Когда вам сказали, что вы едете на чемпионат мира?



— Незадолго до старта в Казани, этапа Кубка мирового вызова. Это было внезапно и очень неожиданно. Конечно, волнение присутствовало, потому что большая ответственность, нельзя подводить страну. Но я старалась слушать девчонок, они очень помогали и подбадривали. У нас лучшая команда — спасибо девочкам, Ирине Александровне Винер, нашему тренеру Татьяне Владиславовне Сергаевой. Это большой сплоченный коллектив. (Антон Бабошин)

Сборная России выиграла золото ЧМ в Баку в групповом многоборье

?