Этап Кубка вызова по художественной гимнастике в Москве перенесен

Этап Кубка вызова по художественной гимнастике, который должен был пройти в Москве, перенесен на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на сайте Международной федерации гимнастики. Соревнования должны были состояться 10-12 июля.

Также перенесены этапы Кубка вызова по художественной гимнастике в Минске (Белоруссия, 3-5 июля) и Портимане (Португалия, 8-10 мая), отложен на неопределенный срок этап Кубка вызова по спортивной гимнастике в Варне (Болгария, 14-17 мая), отменен этап Кубка мира по прыжкам на батуте в Арозе (Швейцария, 3-4 июля).

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте