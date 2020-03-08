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Этап «Гран-при» по художественной гимнастике перенесен из-за коронавируса

09:36
Художественная гимнастика. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Художественная гимнастика. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Этап серии «Гран-при» по художественной гимнастике в испанской Марбелье перенесен после отказа сборных России, Болгарии и Грузии принимать в нем участие из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС. Соревнования должны были пройти с 13 по 15 марта.

Новая дата проведения соревнований не называется. Также отмечается, что оргкомитет гарантирует Марбелье проведение этапа в 2020 году.

Французский этап, который должен был пройти 26-30 марта в Тье, отменен.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7925231

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