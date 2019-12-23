Элеонора Севенард: «Наши гимнастики выделяются артистизмом»

Артистка балета Большого театра Элеонора Севенард поделилась с «СЭ» мнением о конкурсе показательных номеров Performance Cup.

— Я впервые на таких соревнованиях и просто восхищена количеством участников, уровнем подготовки программ, костюмами, — сказала Севенард. — Художественная гимнастика — это спорт, но еще и искусство. У людей всегда есть отклик на эмоции, а наши гимнастики помимо исполнения сложнейших элементов выделяются еще и артистизмом. Такие показательные выступления для них — огромный опыт. Дети пока не понимают, но все эти шоу дают профессиональный рост. Одно дело быть скрытым от глаз в зале, а другое — выходить перед людьми, справляться с задачами и показывать то, что ты умеешь, сохраняя артистизм и музыкальность. Думаю, они здесь чувствуют себя как на сцене. Видно, что с самого маленького возраста в них вкладывают умение выступать на публике. (Анастасия Завьялова)