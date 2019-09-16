Екатерина Селезнева: «Солдатову жаль, но мне нужно делать свое дело»

Дебютантка чемпионатов мира в составе сборной России Екатерина Селезнева, показавшая в Баку второй результат в первый день квалификации в упражнениях с обручем, рассказала, как относится к тому, что в последний момент заменила в составе Александру Солдатову, не приехавшую на турнир из-за проблем со здоровьем.

— Конечно, очень жаль, что Саша не смогла сюда поехать, — отметила Селезнева. — Но в спорте может случиться все. Я готовилась так же, как и она, и мне нужно делать свое дело. Выступать и за себя, и за команду.

— Как оцените дебютное выступление?

— Это первый для меня мировой чемпионат. Все вроде бы получилось нормально. Но впереди еще много видов, нужно настраиваться на них. (Антон Бабошин)

ЧМ-2019 по художественной гимнастике проходит с 16 по 22 сентября в Азербайджане.