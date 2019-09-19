Екатерина Селезнева: «Моя оценка в финале с лентами не удивила»

Российская гимнастка Екатерина Селезнева на первом в карьере чемпионате мира выиграла три медали — к золоту в упражнениях с обручем в четверг она добавила победу в командном турнире и бронзу в упражнениях с лентой. А потом рассказала журналистам, чем ей запомнится турнир в Баку, как настраивалась на турнир, и пообещала поддержать сестер Авериных в финале личного многоборья.

— Я очень неожиданно сюда попала, и так же неожиданно для меня этот путь здесь продолжился, — сказала Селезнева. — Все хорошо, что хорошо кончается — я рада, как все в итоге получилось. Личное золото, командное и бронза в ленте.

— Дина Аверина смотрела ваше выступление и очень переживала. Вам удавалось посмотреть программы подруг по команде?

— В финале, конечно, ничего не удавалось. Но я посмотрела выступление Арины с лентой. Мы все друг друга поддерживаем, переживаем за каждое выступление. В пятницу обязательно приду за них болеть на трибуны в многоборье.

— Не расстроились, что остались третьей, хотя Линой Ашрам потеряла ленту в ходе программы?

— Не смотрела ее выступление. У меня тоже были свои помарки, погрешности. Моя оценка меня не удивила.

— Первое золото вы посвятили России, теперь у вас есть еще две медали — кто дальше по списку?

— У меня нет такого списка (смеется). Даже не знаю — это же заслуга всех тренеров, врачей, персонала, всей сборной России.

— Что сказала вам мама-тренер?

— Объяснила ошибки после первого выступления, я постаралась их исправить. А так мы друг друга понимаем без слов, поэтому просто обняла меня.

— Ирина Винер сказала, что в упражнениях с обручем вам помогла музыкальная композиция про любовь. А в жизни вам любовь помогает?

— Помогает любовь к виду спорта, которым я занимаюсь. Люблю свое дело и пытаюсь выполнить все, что могу. Воплотить на площадке все образы, появляющиеся в голове.

— Теперь уже можно раскрыть секрет, что Ирина Александровна сказала вам перед золотым финалом?

— Нет, это же секрет! Никому не расскажу.

— Вы закончили выступления на турнире — будете праздновать?

— Нет, мы же живем с командой. Скорее лягу, передохну. Я обычно отдыхаю так — лежу и сплю. Можно, конечно, музыку послушать, фильм посмотреть, но когда сильно устаешь, хочется просто лечь и ничего не делать.

— Перед первым днем вы очень волновались — по ходу турнира стало легче?

— С одной стороны, да, привыкаешь к площадке, день за днем зал все более родным становится. Но с другой — усталость накапливается. Поэтому завтра все свои силы отдам девчонкам, чтобы у них хватило.

— Какие ожидания у вас были перед дебютом на этом уровне?

— Старалась вообще не загадывать. Это мой первый чемпионат мира. Старалась просто делать свое дело.

— Какие воспоминания останутся от Баку?

— Очень хорошие. Приветливая публика, много российских болельщиков приехало. Классный зал, много ковров для разминки. И соревновательная арена очень уютная. Город же видела только из окна автобуса.

— Универсиада в Неаполе, где вы стали четырехкратной чемпионкой, добавила уверенности?

— Конечно. Я там выступала одна от страны, не было никого, чтобы подстраховать. Надежда была только на саму себя, надо было достойно проводить каждый вид.

— Надеетесь ли попасть на Олимпийские игры в Токио?

— До них еще так много времени. Будем работать, а там увидим.

— Ожидания от вас, как от чемпионки мира, теперь будут выше?

— Это не от меня зависит, не знаю. У меня такого опыта еще не было (смеется). Все зависит от выступления, а не от статуса. (Антон Бабошин)