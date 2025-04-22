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Сегодня, 09:56

Канаева объявила об уходе из штаба сборной России

Руслан Минаев
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Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева заявила об уходе из тренерского штаба сборной России по художественной гимнастике.

«2015-2025. Я хочу выразить благодарность каждому человеку, с кем мне посчастливилось работать в сборной. Ваши усилия и поддержка сделали этот опыт незабываемым», — написала Канаева в соцсети.

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28 марта Канаева была допущена Международной федерацией гимнастики (FIG) до участия в международных турнирах в нейтральном статусе в качестве тренера.

5 апреля пресс-служба Федерации гимнастики России сообщила, что российские гимнасты решили отказаться от выступления на турнирах FIG из-за многочисленных необоснованных и предвзятых отказов специального комитета FIG в допуске на соревнования.

Евгения Канаева
Художественная гимнастика
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