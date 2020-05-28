Два любимых видео неотразимой Солдатовой. Когда не стоит выбирать, какое лучше
15:15
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новый пост в Instagram.
21-летняя спортсменка опубликовала у себя два видео. В первом видео Солдатова развлекается на теннисном корте в белой рубашке и коротких шортах, а во втором позирует в зеленом платье.
— Это моих два любимых видео, — подписала публикацию Солдатова. — Какое лучше?1/2?
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