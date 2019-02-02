Дмитриева рассказала о будущей жене Радулова. Откровенный ответ

Российская гимнастка Дарья Дмитриева рассказала о будущей супруге своего бывшего мужа - нападающего "Далласа" Александра Радулова. Пара развелась в июне 2017 года, прожив вместе менее двух лет.

- Больше всего вопросов, конечно, связанных с моим бывшим мужем. Я стараюсь их игнорировать, но мимо этого не могу пройти. Думаю, что это неизбежно (дружба с новой супругой Радулова). Ведь если она со мной не будет дружить, они вряд ли будут счастливы. Шучу. Не знаю, как насчет дружить, но общаться скорее всего да. Ведь она непосредственно будет проводить время с моим сыном, а я, как мать, хочу знать, с кем общается мой ребенок. Вдруг она его плохому научит, - написала Дмитриева в сториз своего Инстаграма.

У Дмитриевой есть сын Макар от Александра Радулова. Он родился 11 ноября 2015 года.

25-летняя Дарья Дмитриева – серебряный призер Олимпиады-2012, четырехкратная чемпионка мира. Она завершила карьеру в 2013 году.