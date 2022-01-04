Дина и Арина Аверины пока не думают об Олимпиаде 2024 года в Париже

Чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины рассказали, что пока не думают об Олимпиаде в Париже. Они отметили, что сосредоточены на подготовке к стартам текущего года.

«Я очень скучала по выступлениям, хотя после последнего выхода прошло чуть больше месяца. Сегодня в зале присутствовали зрители, и нам было очень приятно показать им новогоднюю сказку, которую придумали режиссеры вместе с Ириной Александровной [Винер-Усмановой]. Мы долго репетировали. Я думаю, что все понравилось, потому что это была настоящая новогодняя сказка», — приводит ТАСС слова Дины Авериной.

Арина Аверина ответила на вопрос о возможности продолжения спортивной карьеры: «Все будет зависеть от здоровья, но на сегодняшний день мы собираемся продолжать спортивную карьеру. Сначала нам нужно выступать в этом году по новым правилам, показать новую программу, получить удовольствие. Мы живем сегодняшним днем».

«Поэтому мы тренируемся и готовимся», — добавила Дина Аверина.