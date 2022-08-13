Дина и Арина Аверины отметят день рождения на тренировочном сборе в Сочи

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер сообщила, что сестры Дина и Арина Аверины отметят день рождения на тренировочном сборе в Сочи.

В субботу, 13 августа, многократным чемпионкам мира и Европы исполняется по 24 года.

«Мы делаем большой праздник для всей команды, вся сборная будет их поздравлять, будет музыка, и мы будем отмечать их день рождения. Что я им подарю? Секрет! Конечно же, любовь и свет», — приводит слова Винер «РИА Новости Спорт».

По словам Винер, Дина и Арина — это вышка, на которую другим гимнасткам забраться очень тяжело.

«Хочу пожелать им, чтобы у них здоровье и настроение оставались такими же, как сейчас. Они сейчас самые настоящие звезды, и вместе с ними заниматься просто одно удовольствие. Честно говоря, в зале у меня около 30 детей, молодые талантливые девочки, но Дина и Арина — это вышка, на которую забраться очень и очень тяжело. И только сейчас они показывают ту художественную гимнастику, которую я люблю, которую я всегда стараюсь привить детям — это грация, эмоции, женственность, сила», — сказала Винер.

Также главный тренер сборной России по художественной гимнастике отметила, что Авериным по внешнему виду и подготовке 18 лет, а не 24.

«24 года им совершенно не подходит. По уму им 24 года, да. А по внешнему виду и подготовке им по 18 лет! Дай бог, чтобы это сохранилось. Будет Олимпиада, не будет ее, они показывают класс», — рассказала Винер.

9 августа гимнастки Аверины ответили на вопрос, когда завершат профессиональные карьеры.