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Сегодня, 16:34

Дина Аверина заявила, что новые правила изменили гимнастику в лучшую сторону

Рустам Имамов
Корреспондент
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Российская гимнастка Дина Аверина рассказала о своем отношении к реформе правил в художественной гимнастики.

«Новые правила уже меняют гимнастику. Она стала более разнообразной, интересной. Так что изменения есть, но в положительную сторону», — сказала Аверина.

Напомним, что реформа правил была проведена Международной федерации гимнастики (FIG) после Олимпиады 2020 в Токио. Соревнования отметились спорным судейством.

Дина Аверина
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