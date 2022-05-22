Дина Аверина заявила, что новые правила изменили гимнастику в лучшую сторону

Российская гимнастка Дина Аверина рассказала о своем отношении к реформе правил в художественной гимнастики.

«Новые правила уже меняют гимнастику. Она стала более разнообразной, интересной. Так что изменения есть, но в положительную сторону», — сказала Аверина.

Напомним, что реформа правил была проведена Международной федерации гимнастики (FIG) после Олимпиады 2020 в Токио. Соревнования отметились спорным судейством.