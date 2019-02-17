Дина Аверина завоевала две золотые медали на этапе Гран-при в Москве

Россиянка Дина Аверина завоевала две золотые медали в индивидуальных упражнениях

на этапе Гран-при по художественной гимнастике, который проходил в Москве. 20-летняя спортсменка стала первой в упражнениях с обручем и мячом.

В упражнениях с обручем Дина Аверина показала результат 21,800 балла. Второй стала ее сестра Арина Аверина (21,450), бронзу завоевала японка Кахо Минагава (19,400).

В упражнениях с мячом Дина Аверина набрала 21,000 балла. Серебро досталось россиянке Екатерине Селезневой (20,350), третье место заняла болгарка Невяна Владинова (19,600).

Арина Аверина одержала победу в упражнениях с лентой, показав результат 20,300 балла. Дина Аверина заняла второе место (19,450), на третьей строчке расположилась

белорусская спортсменка Анастасия Салос (17,950).

В упражнениях с булавами лучшей стала россиянка Александра Солдатова, которая набрала 19,700 балла. Второй стала Дина Аверина (19,300), третьей - представительница

Грузии Саломе Пажава (19,200).

Российская команда в составе Марии Толкачевой, Анастасии Татаревой, Анжелики Стубайло, Дианы Менжинской, Евгении Левановой и Полины Лютаковой заняла третье место в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав, показав результат 19,800 балла. Победу одержала команда Японии (23,000), второе место заняли представительницы Израиля (21,250).

Гран-при в Москве проходил с 16 по 17 февраля.

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