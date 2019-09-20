Дина Аверина: «Я пятая в истории трехкратная чемпионка в многоборье? Это еще не конец»

Лидер сборной России Дина Аверина, выигравшая третье в карьере золото чемпионата мира в личном многоборье, рассказала, какая победа далась ей тяжелее всего и как она отреагировала на потерю булавы в первой же смене финала.

— Для меня это было немного удивительно, потому что за все выходы здесь я не сделала ни одной потери, — сказала потом Аверина. — Сначала подумала: «Ну все». Но потом собралась, знала, что надо работать до конца. Это же многоборье, я его люблю за то, что есть четыре вида, и всегда можно отыграться после ошибки.

— То, что у вас в сменах были одни предметы, помогало?

— Да. Ирина Александровна Винер знает, что мне нужно по ходу многоборья говорить оценки, и начала это делать с первого вида. Сначала: «Ты проигрываешь, соберись». Потом: «Ты впереди на 0,1 балла, не расслабляйся».

— У вас на этом чемпионате получилось 12 выступлений — по четыре в квалификации, финалах отдельных видов и многоборье.

— Да я сама в шоке (смеется). Думала, что будет сложнее, потому что в прошлом году в Софии делала на один вид меньше, и было очень тяжело. А сегодня, когда начинала, даже чувствовала, что еще есть силы, как будто это не восьмой день здесь и пятый соревновательный, а только первый. Правильно себя настроила, и даже как-то легко было.

— Финал с обручем, где вы остались третьей, худшее выступление на турнире?

— Нет, худшее — сегодняшние булавы, ведь я все-таки потеряла предмет. В финале с обручем потери не было — я ошиблась на элементе, а за это тоже много снимают.

— Вы стали пятой в истории и третьей российской трехкратной чемпионкой мира в личном многоборье. Что чувствуете?

— Это еще не конец! Да, в следующем году чемпионата мира не будет, но кто же знает, что будет после Олимпиады? Загадывать не буду.

— Какая из этих золотых медалей самая тяжелая?

— Думаю, прошлогодняя. Я тогда выступала без сестры, с Сашей Солдатовой, у меня была травма ноги. Но Ариша была рядом и морально меня поддерживала. А в 2017-м все было легко, мы выступали и думали: «Ой, это что, чемпионат мира? А он что, уже закончился?»

— У вас на лодыжке повязка.



— Это старая травма. Она то лечится, то болит. Думаю, сейчас отдохну, и пройдет. (Антон Бабошин)