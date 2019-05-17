Дина Аверина: "Выступила плохо, но надеюсь все исправить"

Россиянка Дина Аверина, несмотря на потерю, победила в квалификации чемпионата Европы в Баку в упражнении с обручем. При этом ее сестра Арина Аверина допустила две грубые ошибки и осталась на 17-м месте, то есть за бортом финала.

– Выступление сестры я не смотрела, потому что выходила следующей за ней, – сказала Дина Аверина. – Собственное исполнение оцениваю плохо. Вообще ничего не получилось из того, что могла сегодня показать. Надеюсь, в финале смогу все исправить. Самое главное – перебороть себя, и тогда все получится. А волнение вылезает у всех гимнасток, даже опытных.

Арина Аверина еще получит сегодня шанс пробиться в финал в упражнении с мячом. Дина выступления сегодня в Баку завершила. (Наталья Марьянчик)