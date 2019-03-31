Дина Аверина выигарла два золота на этапе "Гран-при"

Россиянка Дина Аверина стала первой в упражнениях с лентой и булавами на этапе "Гран-при" во французском Тье.
Второе место в упражнениях с лентой заняла болгарка Калейн Боряна, третье - представительница Израиля Линой Ашрам.
В упражнениях с булавами серебро завоевала сестра Дины Арина Аверина, третьей стала белоруска Екатерина Галкина.
Арина Аверина также стала первой в упражнениях с мячом. Второе место заняла Ашрам, третье - Галкина.
В групповых упражнениях с пятью мячами сборная России заняла второе место. Победу одержала Украина, третье место - Эстония.
Сборная России также заняла третье место в упражнениях с тремя обручами и четырьмя булавами.
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