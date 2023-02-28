Дина Аверина рассказала, вдохновлялись ли олимпийской программой Валиевой при постановке нового упражнения

Серебряный призер Олимпийских игр Дина Аверина рассказала о своем новом упражнении с булавами.

В программе гимнастка используется «Болеро», как и Камила Валиева в произвольной в олимпийском сезоне.

— Я очень давно хотела «Болеро», Ирина Александровна Винер не разрешала, но сейчас она сказала: «Все, время настало, ты можешь делать «Болеро», ты можешь это выражать».

— Вы же знаете, что в прошлом сезоне под «Болеро» выступала...

— Камила Валиева (смеется).

— Вдохновлялись ее программой, брали хореографию оттуда?

— Мы смотрели балет — Майю Плисецкую, от нее уже исходили, брали движения и ставили. У Плисецкой очень мощное «Болеро», это очень сложно сделать. Мне пока кажется, что я могу сделать только 10 процентов от этого всего (смеется). Но я буду очень сильно работать, потому что мне очень нравится эта музыка.

Как говорит Ирина Александровна, надо входить в образ, и чтобы я не отвлекалась на какие-то мелочи. То есть я должна погрузиться в эту музыку, выйти, показать настоящий спектакль, а в конце взорвать (улыбается).