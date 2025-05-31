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31 мая 2025, 16:00

Дина Аверина рассказала, что гимнасткам запрещают кататься на коньках

Елена Федянина
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Российская гимнастка Дина Аверина рассказала о своем опыте участия в проекте «Ледниковый период».

— Мне дважды предлагали поучаствовать в «Ледниковом периоде». В 2021 году не получилось, я уехала выступать на чемпионат мира. До «Ледникового периода» никогда не каталась на коньках. Гимнасткам запрещают вставать на коньки, чтобы не травмироваться. Чувства от проекта были смешанные, обрадовалась и испугалась одновременно, но все удалось, — сказала Аверина на фан-встрече в рамках Дня московского спорта.

26-летняя Дина Аверина является серебряным призером Олимпийских игр в Токио, а также 18-кратной чемпионкой мира. В феврале 2024 года она вместе с сестрой Ариной завершила спортивную карьеру.

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Дина Аверина
Художественная гимнастика
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