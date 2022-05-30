Дина Аверина призналась, что ей было тяжело выступать на концерте после турнира в Дубае

Гимнасткам Дина Аверина призналась, что ей было тяжело выступать на благотворительном концерте в Москве после турнира в Дубае.

«Мы сегодня очень старались радовать всех зрителей и передать им всю свою энергию, но нам было очень тяжело, потому что мы всю ночь не спали. Вторые сутки без сна, поэтому концерт прошел для нас как в тумане. Мы даже еще не осознали того, что вернулись в Москву. Конечно, такая нагрузка не может идти на пользу здоровью, но мы уже привыкли. Тем более, что завтра будет выходной. 5 июня начнется наш тур, пройдет первый мастер-класс. Мы полетим в Казань», — приводит слова Дины Авериной ТАСС.

30 мая в Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоялся благотворительный концерт «Звезды российской художественной гимнастики и «Хор Турецкого», посвященный Дню защиты детей.

Международный турнир UAE Gymnastika Cup проходил в Дубае с 28 по 29 мая. Победу в личном многоборье одержала белорусская гимнастка Алина Горносько, второй стала россиянка Лала Крамаренко, третьей — ее соотечественница Дина Аверина, пятой — Арина Аверина.