Российская спортсменка Дина Аверина одержала победу в многоборье в рамках тестовых соревнований Европейских игр в Минске (Белоруссия) по художественной гимнастике. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ).

Россиянка набрала 89,300 балла. На второй позиции ее сестра Арина Аверина (86,950). Так как по правилам тестовых соревнований на пьедестал почета могла подняться лишь одна спортсменка от одной страны, серебро и бронзу завоевали, соответственно, белоруска Алина Горносько и румынка Андреа Вердес.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.