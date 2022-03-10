Дина Аверина победила в личном многоборье на чемпионате России по художественной гимнастике

Гимнастка Дина Аверина одержала победу в личном многоборье на чемпионате России.

Спортсменка набрала 141,60 балла. Второе место на турнире заняла Арина Аверина (140,80), третьей стала Лала Крамаренко (140,20).

Чемпионат России проходит во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

23-летняя Дина Аверина является серебряным призером Олимпийских игр в Токио, 18-кратной чемпионкой мира и десятикратной чемпионкой Европы. Она ранее побеждала в индивидуальном многоборье на чемпионате России в 2017 и 2018 годах.