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Сегодня, 18:40

Дина Аверина победила в личном многоборье на чемпионате России по художественной гимнастике

Анна Горшкова
Корреспондент
Дина Аверина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Гимнастка Дина Аверина одержала победу в личном многоборье на чемпионате России.

Спортсменка набрала 141,60 балла. Второе место на турнире заняла Арина Аверина (140,80), третьей стала Лала Крамаренко (140,20).

Чемпионат России проходит во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

23-летняя Дина Аверина является серебряным призером Олимпийских игр в Токио, 18-кратной чемпионкой мира и десятикратной чемпионкой Европы. Она ранее побеждала в индивидуальном многоборье на чемпионате России в 2017 и 2018 годах.

Арина Аверина
Дина Аверина
Лала Крамаренко
Художественная гимнастика
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