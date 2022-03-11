Дина Аверина победила в упражнении с обручем на чемпионате России по художественной гимнастике

Дина Аверина победила на чемпионате России по художественной гимнастике в Москве

Дина Аверина одержала победу в упражнении с обручем на чемпионате России по художественной гимнастике в Москве.

В финале Аверина получила 36,80 балла. Второе место заняла Лала Крамаренко (35,70), на третьей позиции расположилась Анастасия Гузенкова (33,80).

В упражнениях с мячом победил Крамаренко (36,45). Второй стала Арина Аверина (36,15), третьей — Гузенкова (35,30).

Также сегодня гимнастки выступят в упражнении с булавами и лентой.