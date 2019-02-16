Дина Аверина: "Обожаю выступать и показывать свои программы"

Восьмикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина призналась, что рада наступлению нового сезона. 20-летняя спортсменка в субботу стала победительницей в многоборье на этапе Гран-при в Москве. Она показала результат 84,20 балла.

- Я всегда к себе строга и могу сказать, что получилось не все, - приводит ТАСС слова Авериной. - Но мы будем работать, будем стараться. Я очень рада, что наконец-то вышла и показала новую программу, я опять получала эмоции от выступлений - я обожаю выступать, обожаю показывать свои программы. Мне этого не хватало.

Этап Гран-при в Москве завершится 17 февраля.

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