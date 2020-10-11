Десять гимнасток покинут базу в Новогорске из-за коронавируса в команде

Директор спортивной базы в Новогорске Николай Доморацкий сообщил, что десять представительниц команды по художественной гимнастике покинут базу. Причина — у трех представительниц команды обнаружен коронавирус.

«Спортсменки приехали в Новогорск со справками, что у них отрицательные тесты на коронавирус, десять человек, все было нормально, — приводит «РИА Новости» слова Доморацкого. — Тестируем их уже здесь на месте — у трех человек положительные тесты. Все десять человек сегодня отправляются домой в соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора, так как все десять были контактные. У кого явные признаки — в больницу, остальные — на домашнюю изоляцию».