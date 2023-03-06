Депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение Международной федерации гимнастики (FIG) отстранить президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера сборной России Ирину Винер на два года.

«Я не припомню, чтобы тренера за высказывания, в том числе о несправедливом судействе, через такое количество времени дисквалифицировали. Понятно, когда идет судебное разбирательство, подаются апелляции. Да, они могут затянуться и на два года. Или ежеминутные события. Что-то произошло, собрали комиссию, разобрались, приняли решение. Это можно было бы понять», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Также Светлана Журова добавила, что это попытка продлить негативную повестку о России.

«Как я и говорила, продолжение мы увидим. Когда нет спланированных объективных вопросов, чтобы Россия все время была в негативной повестке, связанной со спортом, нашли еще один повод. Значит нам надо ждать и другие поводы. Может быть, застарелые и давно забытые. Не удивлюсь, если и Родченков опять появится. Заметьте, что все время должна быть негативная повестка в информационном поле. Крайне удивительно. Я помню, как украинские тренеры и спортсменки негодовали, когда не занимали какие-то места. Это просто попытка очередной раз подогреть негативную повестку, а тут еще и Винер с ее прошлым, с ее отношением к стране, поддержкой президента. Просто они, конечно, это не высказали. Но это абсолютно надумано», — сказала Журова.

26 февраля 2022 года FIG объявила, что российские спортсмены могут выступать на соревнованиях организации в нейтральном статусе, но 4 марта того же года федерация запретила спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой.