«Чувствует себя лучше всех». Гимнастка Солдатова рассказала, что ее отец переболел коронавирусом

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова ответила на вопросы подписчиков в Instagram. 22-летняя российская спортсменка призналась в сторис, что ее отец переболел коронавирусом.

«Есть ли у меня коронавирус? Нет, но мой отец переболел им. Выздоровел и сейчас чувствует себя лучше всех. Я им горжусь!» — написала Солдатова.

Солдатова также является трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019). Девушка отпраздновала 1 июня свое 22-летие.