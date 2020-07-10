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«Чувствует себя лучше всех». Гимнастка Солдатова рассказала, что ее отец переболел коронавирусом

10 июля 2020, 17:54
Александра Солдатова и ее отец. Фото instagram.com
Александра Солдатова и ее отец. Фото instagram.com
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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова ответила на вопросы подписчиков в Instagram. 22-летняя российская спортсменка призналась в сторис, что ее отец переболел коронавирусом.

«Есть ли у меня коронавирус? Нет, но мой отец переболел им. Выздоровел и сейчас чувствует себя лучше всех. Я им горжусь!» — написала Солдатова.

Солдатова также является трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019). Девушка отпраздновала 1 июня свое 22-летие.

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