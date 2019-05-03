Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в 2023 году в Испании, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице президента Международной федерации гимнастики Василия Титова. Решение принято на заседании совета FIG 1 мая в Санкт-Петербурге. Россия также претендовала на проведение турнира.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в 2023 году примет Бельгия.

- Из наиболее важного - прошло распределение чемпионатов мира по разным видам спорта, - сказал Титов. - К сожалению, заявка России на проведение чемпионата мира 2023 года по художественной гимнастике не прошла, выиграла Валенсия. У России очень сильные позиции в FIG, страна представила новые возможности для проведения таких чемпионатов, новый зал для художественной гимнастики. Думаю, стоит выходить на мировой уровень с какого-то европейского события. Кроме того, приняли решение, что чемпионат мира по спортивной гимнастике 2023 года пройдет в Бельгии. На проведение турнира также претендовала Япония.

В этом году чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в Баку с 16 по 22 сентября, а по спортивной гимнастике - с 4 по 13 октября в Штутгарте.