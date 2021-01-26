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Четырехкратная чемпионка мира Солдатова назвала причину завершения карьеры

10:40
Александра Солдатова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александра Солдатова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова в интервью Василию Конову рассказала, что выбрала здоровье, а не продолжение карьеры.

«Почему завершила карьеру? Если говорить совсем коротко — то по состоянию здоровья. Мне в какой-то момент надо было выбирать: либо продолжать тренироваться, либо сохранить здоровье. 1 июня, в день рождения я еще горела желанием вернуться, горела желанием выступать дальше. А уже 2 июня все закончилось. Мое тело мне сказало: «Конкретно — нет». У меня уже тогда были проблемы со стопами, и сейчас я не могу долго стоять на полупальцах», — заявил Солдатова.

24 декабря 2020 года 22-летняя Солдатова официально объявила о завершении карьеры. В сентябре 2019 года она потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова, после чего не попала на чемпионат мира.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/tuzt7K0LA9w

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