Чемпионат Европы по художественной гимнастике отменен из-за коронавируса. Он должен был пройти в конце мая
Чемпионат Европы по художественной гимнастике отменен из-за пандемии коронавируса, об этом сообщила пресс-служба Европейского гимнастического союза (UEG).
Турнир должен был пройти с 21 по 24 мая в Киеве.
— Основной приоритет — безопасность и благополучие гимнасток, их близких, болельщиков и наших партнеров, — говорится в сообщении. — Учитывая нынешнюю ситуацию, мы считаем, что отсрочка соревнований является наилучшим вариантом
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 182 424 человек. Умерших — 7155, выздоровевших — 79 433. В России коронавирус диагностирован у 93 человек. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.
Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется
Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список