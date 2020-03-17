Чемпионат Европы по художественной гимнастике отменен из-за коронавируса. Он должен был пройти в конце мая

Чемпионат Европы по художественной гимнастике отменен из-за пандемии коронавируса, об этом сообщила пресс-служба Европейского гимнастического союза (UEG).

Турнир должен был пройти с 21 по 24 мая в Киеве.

— Основной приоритет — безопасность и благополучие гимнасток, их близких, болельщиков и наших партнеров, — говорится в сообщении. — Учитывая нынешнюю ситуацию, мы считаем, что отсрочка соревнований является наилучшим вариантом

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 182 424 человек. Умерших — 7155, выздоровевших — 79 433. В России коронавирус диагностирован у 93 человек. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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