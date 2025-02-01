Чемпион России по мужской художественной гимнастике прошел проверку РУСАДА на допинг

Согласно данным Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Ариф Багаутдинов, единственный представитель мужской художественной гимнастики, прошел проверку на допинг в 2024 году, сообщает ТАСС.

16-летний спортсмен из Красноярского края на чемпионате России по художественной гимнастике в 2024 году завоевал четыре золотые медали (личное многоборье, скакалка, булавы, групповое упражнение) и одну серебряную медаль (палка).

РУСАДА также проверило в 2024 году 25 гимнасток. Чаще всего тестировали на допинг Лалу Крамаренко, победительницу чемпионатов России и Игр БРИКС, — она прошла проверку трижды.