Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада Небесная грация
Главная
Художественная гимнастика

Сегодня, 05:48

Бывший тренер сборной Азербайджана Василева получила пожизненную дисквалификацию

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) по итогам масштабного расследования по обвинения в предполагаемом физическом и психологическом насилии дисквалифицировала бывшего тренера сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариану Василеву.

50-летняя азербайджанка лишена звания «почетного тренера» Международной федерации гимнастики (FIG) и отстранена от любой деятельности, связанной с FIG, сроком на 8 лет. Ей также пожизненно запрещено занимать пост главного тренера в любой федерации.

Ее признали виновной в жестоком обращении и физическом насилии в отношении спортсменов, включая избиение с целью увеличения веса, в принуждении спортсменов выступать или тренироваться, когда они не в форме, в устном оскорбления из-за веса, в удержании денег и/или вознаграждений, в лишении и/или недопущении спортсменов к общению с семьями и/или другому частному общению путем лишения их мобильных телефонов.

Также наказания получили исполняющая обязанности главного тренера Сияна Василева за то, что ударила гимнастку телефоном, и спортивный директор Наталья Буланова за оскорбления гимнастика по поводу веса. Они были отстранены от любой деятельности, связанной с FIG, сроком на 18 и 12 месяцев соответственно. Обеим перед возобновлением деятельности предстоит пройти курсы.

Читайте также
Победные мучения «Магнитки» и разочарованный Ларионов. Что произошло в КХЛ 30 декабря
Бывший президент Эстонии Рюйтель умер в возрасте 96 лет
Как спортсмены поздравили россиян с Новым годом: Ротенберг, Навка, Щербакова и другие
WP заявила об отказе суда заменить наказание организаторам терактов 11 сентября
Собянин пожелал москвичам благополучия и исполнения желаний в 2025 году
Президент РФ Владимир Путин традиционно поздравил россиян с Новым годом
Популярное видео
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Немецкая гимнастка Альт обвинила тренеров сборной Германии в применении насилия

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости