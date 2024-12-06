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Бывшая российская гимнастка Варфоломеев гордится решением переехать в Германию

Алина Савинова
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Дарья Варфоломеев.
Фото Global Look Press

Представляющая Германию гимнастка Дарья Варфоломеев призналась, что решение о переезде из России было самым трудным в ее жизни. Однако спортсменка гордится своим выбором.

«Я горжусь, что приняла правильное решение. Думаю, это было самое трудное решение в моей жизни, но и самое важное, которое я приняла в то время. Я горжусь тем фактом, что у меня не было сомнений относительно переезда в другую страну без семьи, чтобы добиться своей цели», — цитирует Варфоломеев пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

По словам гимнастки, у ее родителей были сомнения по поводу необходимости переезда в другую страну, но она настояла на том, что хочет тренироваться в Германии и пройти отбор на Олимпиаду.

Варфоломеев является уроженкой Барнаула. В Германию она переехала в 2019 году, когда ей было 12 лет. На Олимпийских играх в Париже гимнастка выиграла индивидуальное многоборье. Также на ее счету шесть золотых медалей чемпионата мира и две золотые медали чемпионата Европы.

Художественная гимнастика
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