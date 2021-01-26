Бывшая гимнастка Солдатова вспомнила, как ей пытались подсыпать допинг перед чемпионатом мира

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова в интервью Василию Конову рассказала случай, как ей в 2014 году конкурентка пыталась подсыпать допинг накануне чемпионата мира.

«Это было очень давно, в 2014 году перед чемпионатом мира. Ситуация была следующая: одна моя конкурентка хотела это сделать, а вторая — предупредила, что такое возможно. Предупрежден — значит, вооружен, я уже была готова к этому. Но я не уверена, что она довела бы дело до конца, всем просто хотелось выиграть. Что с ней случилось дальше? Давно уже закончила карьеру», — сказала Солдатова.

24 декабря 2020 года 22-летняя Солдатова официально объявила о завершении карьеры. В сентябре 2019 года она потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова, после чего не попала на чемпионат мира.