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Болгарских тренеров уволили в Швейцарии за крики на спортсменок

13 июля 2020, 09:03
Федерация Швейцарии разорвала контракты с тренерами Илианой Диневой и Анелией Станчевой из Болгарии. Фото Reuters
Федерация Швейцарии разорвала контракты с тренерами Илианой Диневой и Анелией Станчевой из Болгарии. Фото Reuters

Гимнастическая федерация Швейцарии разорвала контракты с тренерами Илианой Диневой и Анелией Станчевой из Болгарии. Группа спортсменок национальной сборной обвинила этих специалисток по художественной гимнастике в запугивании и оскорблениях на тренировках.

Также от исполнения обязанностей на время расследования отстранен главный тренер сборной страны Феликс Стингелин.

С обвинениями выступили две бывшие спортсменки — Лиза Рускони и Жасмин Фриден. Они уверяют, что тренеры заставляли девушек заниматься с травмами, что усугубило их повреждения. Кроме того, Динева якобы назвала Фриден «жирной коровой». В 2018 году специалистки из Болгарии уже получали предупреждения от федерации по поводу грубости в общении со подопечными. Тренеры все обвинения отрицают, сообщает Blick.

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