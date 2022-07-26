Гимнастка Горносько: «Фигурное катание очень красивый вид спорта. Я общаюсь с Талалайкиной и Хромых»

Белорусская художественная гимнастка Алина Горносько рассказала, что интересуется фигурным катанием.

«Я общаюсь с российскими фигуристками, кстати. Так получилось (смеется). Это очень красивый вид спорта, не менее грациозный, чем наш. Очень интересно за ними наблюдать, особенно в наше межсезонье, когда у них самый разгар соревнований. Конечно, на Олимпиаде в Пекине очень за них болели. Хотелось бы встретиться вживую», — приводит слова Горносько Sport24.

Также бронзовый призер Олимпийских игр в Токио сообщила, что общается с Машей Талалайкиной и с Майей Хромых.

«С Машей Талалайкиной и с Майей Хромых. С Майей мы пересеклись на соревнованиях в Дубае, она мне написала, я была очень удивлена. Она поблагодарила меня, подбодрила, поздравила. Сказала, что именно я ее зацепила, было безумно приятно. С тех пор общаемся. Но, конечно, слежу и за лидерами — за Аней Щербаковой, Сашей Трусовой, Камилой Валиевой. За всех переживаю», — отметила Горносько.

20-летняя Горносько — бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, чемпионка мира в упражнении с лентой и многократный призер чемпионатов мира и Европы.