Батыршина рассказала о своем самочувствии после операции: «С трудом передвигаюсь на костылях»

Экс-гимнастка Яна Батыршина сообщила о своем состоянии после операции.

«Меня буквально позавчера выписали из больницы. Я провела там 10 дней. Сейчас уже дома, восстанавливаюсь. Но реабилитация очень непростая — я с трудом передвигаюсь на костылях.

Мое слабое место — больное колено, до сих пор его лечу, в планах была операция. Каким-то образом осложнения пошли в колено: оно стало распухать. Все сначала думали, может быть я стукнулась, упала, но ничего такого не было. Колено распухло до невероятных размеров, было горячее. В первый день не могла ни согнуть, ни разогнуть колено, на второй уже не смогла ходить, а на третий уже выла от боли. Было невозможно пошевелиться. Колено было зафиксировано в одном положении: не могла его ни согнуть, ни разогнуть. Меня увезли в больницу на скорой, наблюдали за ногой, сдавала разные анализы. Хотели сделать МРТ, но для этого нужно было разогнуть ногу, а я просто не могла этого сделать. По анализу крови врачи поняли, что идет воспалительный процесс, что это инфекция. Мне сделали экстренно операцию. Вышло невероятное количество гноя, так что хорошо, что мы все сделали вовремя и это заражение не пошло дальше», — цитирует Батыршину Sport24.