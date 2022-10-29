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Батыршина о том, что Полстяная завершила карьеру: «В Латвии сами себя ударили по рукам»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Яна Батыршина отреагировала на решение гимнастки Елизаветы Полстяной завершить карьеру.

«К сожалению, все шло к тому, что Полстяной придется закончить со спортом. Было ожидаемо, что ей не позволят защищать честь Латвии на международных соревнованиях, если она не откажется от гражданства РФ. Но как человек, родившийся в России, она, конечно, этого делать не стала. Все родственники и друзья у нее живут здесь.
Ужасно обидно, ведь она приносила стране медали, в том числе ей удалось достойно выступить на чемпионате Европы — 2022, где едва не взяла бронзу в обруче. Для прибалтийской сборной это невероятное достижение. И вот так вот с ней обошлись. Фактически там сами себе ударили по рукам. На мой взгляд, таких результатов в обозримом будущем у латышек не будет. А ведь Полстяная вполне могла выступить на Олимпийских играх и попасть там в десятку сильнейших многоборья. Не понимаю, зачем в Латвии сами себе все испортили», — приводит RT слова Батыршиной.

В субботу, 29 октября Полстяная объявила о завершении карьеры. 19-летняя спортсменка родилась в России, но последние 4 года выступала за сборную Латвии. Из-за политической ситуации Латвия отказалась финансировать спортсменку для участия в международных соревнованиях, также латвийская федерация гимнастики требовала от Полстяной отказаться от российского гражданства.

Елизавета Полстяная. Русская гимнастка объявила о завершении карьеры в сборной Латвии. Поступила по совести

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1067564-batyrshina-karera-polstyanaya-latviya
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