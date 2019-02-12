Автор слов "государство не просило рожать" организует турнир по художественной гимнастике

Бывшая глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких организует в Нижнем Тагиле Всероссийский турнир по художественной гимнастике. Называться он будет "Ты сможешь сам". Сама Глацких - олимпийская чемпионка-2004 в групповых состязаниях.

- В своей работе на турнире и в других проектах я буду делать акцент на детях и молодежи, на их воспитании и правильной позиции родителей, их ответственности за своих детей. Можно ли назвать это социальной сферой или спортом? Полагаю, что да, - цитирует 360tv.ru Глацких.

Глацких стала скандально известна в октябре 2018 года из-за скандальной речи на встрече со школьниками в Кировграде. В ней она, в частности, заявила, что "государство ничего не должно" и "государство родителей не просило вас рожать". Впоследствии Глацких покинула должность главы департамента молодежной политики по собственному желанию.