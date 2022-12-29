Аверины рассказали о жизни без соревнований

Чемпионки мира Дина и Арина Аверины после гала-концерта олимпийской сборной во дворце Ирины Винер рассказали о жизни без соревнований. Гимнастки не выступают на турнирах со Спартакиады сильнейших — после нее обе усиленно залечивали травмы.

— Вы пробуете новые роли — студента, тренера на мастер-классах.

Дина Аверина: — Интересная жизнь после спорта. Когда мы не тренируемся, учимся, тренируем детей. Можем отдохнуть, погулять. Я думала, что после спорта будет очень тяжело входить в эту жизнь, так как мы всегда были в зале. Хочу сказать, что нет, не тяжело. Не то что после спорта, а мы стали чуть меньше тренироваться.

Арина Аверина: — У нас есть время и потренироваться, и на мастер-класс, и на шоу, и учимся. Нескучно жить.

Дина Аверина: — Интересно, много перелетов, поездок, мероприятий. Хоть и устаем, но зато нескучно.